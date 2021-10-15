Milletvekili Toprak'tan vergi kanunu değerlendirmesi
AK Parti Adıyaman Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Muhammed Fatih Toprak, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini söyledi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Tbmm Adalet Komisyonu Üyesi Muhammed Fatih Toprak, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini söyledi.
TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Muhammed Fatih Toprak, "TBMM genel kurulunda kabul edilen vergi düzenlemesi ile, çiftçi ve esnaflarımıza yönelik çok olumlu bir adım atılmıştır. "Değişikliğin reform niteliğinde olduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, "AK Parti milletvekillerimizin imzasını taşıyan vergi kanunlarında değişiklik yapan teklifimizi TBMM genel kurulunda yasalaştırdık. Küçük esnafımız ve çiftçimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren vatandaşlarımızı ilgilendiren düzenleme ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler de gelir vergisinden muaf tutulacaktır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu - ADIYAMAN
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