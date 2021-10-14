Lübnan'daki ekonomik kriz vatandaşları kahve keyfinden mahrum bıraktı

ABD doları rezervlerindeki açık nedeniyle Lübnan lirası yüzde 90'ın üzerinde değer kaybederken, Lübnan tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve para birimdeki değer düşüşü Lübnan halkını en basit keyiflerinden, günde bir fincan kahve içmekten mahrum etti.

ABD doları rezervlerindeki açık nedeniyle Lübnan lirası yüzde 90'ın üzerinde değer kaybederken, Lübnan tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor.

BASHİR CORFALİ, Müşteri

"Eskiden bir fincan kahveyi, dükkanına göre 1.500 Lübnan lirasına (yaklaşık 1 ABD doları) veya 750 Lübnan lirasına alırdım. Şimdi bir fincan kahvenin fiyatı 7.500 Lübnan lirası ve her hafta ancak iki fincan kahve içebiliyorum. Kahve içmeye paramız yetmiyor."

HAYEL JOUNİ, Müşteri

"Kahvenin fiyatı ortalama 4.000 Lübnan lirası ama deniz kenarında 6.000 Lübnan lirasına alıyorum. Elbette oraya her gün gidemeyiz. Eskiden deniz kenarına gider, her gün kahve içerdim. Bir fincan kahve ve bir şişe su eskiden bana 1.500 Lübnan lirasına mal olurdu. Şimdi suyun ve bir fincan kahvenin fiyatı 9.000 Lübnan lirası. 9.000 Lübnan lirası benim için fark ediyor çünkü maaşımız hala Lübnan lirasıyla ödeniyor."

Krizden önce elinde bir fincan kahve ile bir öğleden sonrasını plajlarda geçirmek pek çok Lübnanlı için makul fiyatlı bir keyifti.

Ancak, kahve dükkanı sahipleri paranın değer kaybını dengelemek için kahve fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldığından işler değişti.

ALİ HUSSEİN, Küçük dükkan sahibi

"Eskiden bir fincan kahveyi 500 ila 750 Lübnan lirasına satardık. Şimdi fiyat ortalama 4.000 Lübnan lirası. Eskiden bize günde 300 veya 250 müşteri gelirdi ama şimdi günde ancak 100 müşteriye satış yapabiliyorum. Nereye gittiğimizi hiç bilmiyoruz. Piyasa kötüleşiyor ve yeni fiyatlarla iş yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz."

Lübnan, binlerce kuruluşun kapanmasına ve yüzbinlerce kişinin işten çıkarılmasına neden olan eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik ve mali krizin içinde bulunuyor.

Lübnan, ülkeyi mevcut krizden çıkaracak milyarlarca dolar yardımın önündeki engellerin kaldırılması umuduyla Uluslararası Para Fonu ile görüşmelere başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.

Xinhua - Ekonomi Haberleri