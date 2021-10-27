Kuşadası Belediyesi'nden sorunlara hızlı çözüm

Kuşadası Belediyesi, kentte geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi Celal Atik Sokak'ın yağmur nedeniyle zarar gören yollarını yenilemeye başladı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, 15 Ekim akşamı kentte etkili olan sağanağın ardından olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti. Yaşanan aksaklılara anında müdahale eden ekipler, sorunun büyümesini engelledi. Ekipler yağmurun ardından ise yağış nedeniyle sorun yaşanan alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan yol ve kaldırımları onarırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve yeşil alanların bakımını yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile iş birliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Kadınlar Denizi Mahallesi Celal Atik Sokak'ın sağanak nedeniyle zarar gören yollarını yenilemeye başladı. İlk olarak ASKİ ekiplerinin yağmur suyu hattı döşediği sokakta Fen İşleri personeli zemin iyileştirme işlemi gerçekleştirdi. Bölgede çalışmalar kilit parke taşı döşeme işlemiyle devam edecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 15 Ekim'de etkili olan sağanaktan olumsuz yönde etkilenen Yaylaköy Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması yürüttü. Yağıştan etkilenen cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde temizlenerek yağmur suyu mazgallarında biriken atıklar alındı.

Kuşadası Belediyesi, bir dahaki yağışta benzer aksaklıkların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu hatlarının yetersiz olduğu bölgelerde çalışma yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı mazgallardan su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi atıkları Kuşadası Belediyesi'ne ait vakum aracı ile temizliyor. Yağmur suyu kanalları vakum işleminin ardından tazyikli suyla yıkanıyor. - AYDIN