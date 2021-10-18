Kulu'da pancar söküm fiyatı açıklandı

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde şeker pancarı söküm fiyatı dekar başına 165 lira olarak açıklandı.

Kulu Ziraat Odası konferans salonunda Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. 2021 yılı pancar hasadında dekar başına söküm fiyatlarının 165 TL olarak belirlendiğini belirten Kulu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, "Kulu genelinde 11 bin dekarlık alanda ekili olan pancardan yaklaşık olarak 80 bin ton pancar elde edilecek. Torku'nun çiftçiye verdiği nakliye fiyatı üzerinden ödeme yapılacak ve çıkacak olan firenin yüzde 10 üzerini ise çiftçinin kendisi ödeyecek. Pancar alım kantarına da tarladan traktörlerle getirilerek teslim edilecek olan pancarın yaklaşık 3 ila 4 bin ton kadar olacağı tahmin ediliyor. Tarladan kamyon veya tırlar ile direkt olarak Konya Şeker Fabrikasına çekim fiyatları ise henüz açıklanmadı" diye konuştu. - KONYA

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