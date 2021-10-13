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Kaymakam ve belediye başkanlarından ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kaymakam ve belediye başkanlarından ziyaret

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede üretim yapan Kadın Kooperatifi EMKO ile Emet Belediyesi Sosyal ve Kültürel Kompleksini ziyaret ettiler.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede üretim yapan Kadın Kooperatifi EMKO ile Emet Belediyesi Sosyal ve Kültürel Kompleksini ziyaret ettiler.

EMKO ziyaretlerinde Kooperatif Başkanı Ayşe Er'den çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, atölyede çalışmaları yerinde inceledi.

Emet Belediyesi Sosyal ve Kültür Kompleksinde açılan hanımlar lokali ve spor salonunu da gezen heyet, Emet Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. - KÜTAHYA

Kaymakam ve belediye başkanlarından ziyaret

Kaymakam ve belediye başkanlarından ziyaret

Kaymakam ve belediye başkanlarından ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kaymakam ve belediye başkanlarından ziyaret - Haberler Ekonomi
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