Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor! Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu - Haberler Ekonomi
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Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor! Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor! Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu

Türkiye'nin önde gelen zincir marketindeki fiyat oyunu ifşa oldu. Raflardaki etiketler incelendiğinde avantajlı paket olarak satışa sunulan labne peynirinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Son dönemde vatandaşın belini büken fahiş fiyatlar sonrası 5 büyük zincir markete yönelik denetimler başladı. Ekipler marketlerdeki fiyatları mercek altına alırken, etiketleri de tek tek inceliyor.

İNDİRİMLİ DİYE SATILAN ÜRÜN DAHA PAHALI

Türkiye genelinde marketlere yönelik operasyonlar devam ederken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ünlü bir market zincirindeki fiyat oyununu gözler önüne serdi. "İndirimli" diye satışa sunulan labne peynirinin normalde daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor! Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu

AVANTAJLI PAKET OYUNU

Market zincirinde satışa sunulan 300 gramlık labne peyniri 8.90 TL'den satışa sunulurken, ürünün kilogram fiyatı ise 29.67 lira olarak gösterildi. Ancak aynı marka ürün her biri 180 gram olarak 3'lü olarak satışa sunuldu. Avantajlı paket olarak satılan labnenin fiyatı ise 18.90 olarak belirtildi. Avantajlı olarak satışa sunulan labnenin kilogram fiyatı ise 35 lira oldu.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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