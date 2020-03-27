“Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi genişletilmeli”
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "Ekonomi İstikrar Kalkanı" paketinin dönemin koşullarına göre yerinde kararlar olduğunu ancak yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden MESİAD Başkanı Hasan Engin, tedbirlerin genişletilmesi çağrısı yaptı.
27.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:49
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "Ekonomi İstikrar Kalkanı" paketinin dönemin koşullarına göre yerinde kararlar olduğunu ancak yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden MESİAD Başkanı Hasan Engin, tedbirlerin genişletilmesi çağrısı yaptı.
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Kaynak: Dunya.com