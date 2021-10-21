İstanbul 26 Ekim'de Pakistan Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Pakistan'dan 250'den fazla girişimci, teknoloji uzmanı, girişimcilik merkezi yetkilisi, teknoloji alanındaki kamu görevlileri ve üst düzey delegelerden oluşan yüksek profilli bir heyet, Türk girişimcilik ve teknoloji ekosistemiyle bağlantı kurmak için 26 Ekim'de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yapılacak olan Pakistan Teknoloji Zirvesi'ne katılacaklar.

Pakistan heyeti, Pakistan Federal Bilim ve Teknoloji Bakanı Shibli Faraz liderliğinde, Pakistanınçeşitli eyaletlerinden bilgi teknolojileri alanında bakanların ve kamu yöneticilerinin katılımının yanı sıra,Pakistanın en değerli teknoloji şirketlerinin kurucularıyla birlikte programın ana destekçisi olan JS Bank Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CDO) Noman Azhar, JS Bank Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Asad Nasir gibi önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleşecek.Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanıve TRENDYOL İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, PAYCELL CEO'su Onur Güven, 500 Startups İstanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli'nin aralarında olduğu girişimcilik ve teknoloji alanındakamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun bir katılımla gerçekleşecek.

Pakistan Teknoloji Zirvesi (Pakistan Tech Summit), Pakistan ile gelişmekte olan teknoloji ekosistemleri arasında köprüler kurmak için düzenlenen bir dizi uluslararası konferanstır. 26 Ekim Salı 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan zirve, Erdem Dereli'nin kurucusu olduğu ve liderliğini yaptığı, Girişimcilik ve Teknoloji Ekosistemini tüm boyutlarıyla geliştirmek üzere faaliyete geçen ENTREN (Entrepreneurship Expert Network) ev sahipliğinde organize edilmektedir. Zirve, önceki yıllarda büyük ölçekte Pakistan delegasyonlarının katıldığı Silikon Vadisi, ABD ve Oslo, Norveç'te düzenlenmiştir.

Türkiye'den etkinliğe katılmak isteyenler paktechsummit.com adresinden kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

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