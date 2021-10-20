İngiltere'den geri dönüşüm hamlesi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın çıkaracaklar

Devlete ait madeni para üreticisi Royal Mint, dünyanın ilk sürdürülebilir değerli metal teknolojisini kullanmak için Kanadalı start-up Excir ile bir anlaşma imzaladı. Royal Mint, telefon ve dizüstü bilgisayarlar gibi atılan elektronik cihazların devre kartlarında bulunan e-atıklardan değerli metalleri geri dönüştürmek için Güney Galler'deki tesisinde kimyaya dayalı teknolojiyi kullanmayı hedefliyor. Bu yeni teknolojinin denemelerinde 999.9 saflıkta altın üretildiği ve ayrıca paladyum, gümüş ve bakırı da geri kazanma potansiyeline sahip olduğu belirtildi

57 MİLYAR DOLAR ÇÖPE GİDİYOR

Her yıl dünyada 50 milyon tondan fazla e-atık ortaya çıkıyor ve bu şekilde devam ederse 2030 yılına kadar tahmini 74 milyon ton e-atık ortaya çıkacak. Bunun yüzde 20'sinden daha azı geri dönüştürülebiliyor, yani yaklaşık 57 milyar dolarlık altın, gümüş, bakır, paladyum ve diğer yüksek değerli metal atılıyor.

1100 yıllık devlet kurumu olan Royal Mint de atıklar için Kanadalı şirket Excir ile işbirliği kuruyor. Excir'in teknolojisi, özellikle kullanılmayan elektroniklerin içinde sıkışan metali hedef alıyor ve onları saniyeler içinde ayıklıyor. İngiltere'de ilk kez böyle bir teknoloji kullanılacak.

ATIKLARIN ETKİSİNİ AZALTACAK

Royal Mint'in CEO'su Anne Jessopp, "Excir ortaklığı, bize dünyanın en büyük çevresel zorluklarından biri üzerinde gerçek bir etki yaratma fırsatı verirken yüksek kaliteli, sürdürülebilir değerli metallerde lider olarak geleceğimizi güvence altına alma fırsatı sunuyor" dedi.

Jessopp sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu teknolojinin potansiyeli çok büyük, elektronik atıkların etkisini azaltıyor, değerli ürünleri koruyor ve döngüsel bir ekonomiyi yönlendirmeye yardımcı olacak yeni beceriler geliştiriyor."

Teknoloji nispeten yeni olsa da bilim insanları ve mühendisler kitlesel kullanıma hazır hale getirmek için çalışıyorlar.

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