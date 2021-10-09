Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Yerli ve yabancı son iki haftada 7 milyar dolar bozdurdu

Enflasyon yükselirken faizin indirilmesine ve faiz indiriminin devam edeceği söylentilerine bir de Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın görevden alınabileceğine dair iddialar eklenince Türk lirası Dolar karşısında değer kaybetti ve kur dün 8,97 ile rekor tazeledi.

Kurun 8,44'ten 8,88'e sıçradığı 17 Eylül-1 Ekim arasındaki dönemde yabancılar Türkiye'de menkul kıymet ve swap (döviz-TL takası) kanallarından toplamda yaklaşık 3,6 milyar dolarlık çıkışa imza atarken, yerliler de kur yükselişini kâr amaçlı kullanarak 3,4 milyar dolarlık döviz bozdurdu.

3,6 MİLYAR DOLARLIK YABANCI ÇIKIŞI

TCMB verileri, son iki haftada yerli ve yabancıların döviz hareketlerini ortaya koydu. Buna göre, 17 Eylül-1 Ekim arasındaki iki haftada yabancılar, 616 milyon dolarlık devlet tahvilini, 57 milyon dolarlık da hisseyi elden çıkardı. Böylece yabancılar iki haftada toplamda 673 milyon dolarlık menkul kıymet satışı yaptı. İki haftada swap kanalından yabancı çıkışı ise yaklaşık 2 milyar 924 milyon dolar oldu. oldu. Böylece iki haftada toplamda 3,6 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandı.

YERLİ DE KAR İÇİN BOZDURDU

Öte yandan, yurt içi yerleşikler ise kurdaki artışı ellerindeki dövizin bir kısmını bozdurup kâr etme amacıyla kullandı. TCMB verileri, son iki haftada parite etkisinden arındırıldığında yerliler toplamda 3,4 milyar dolarlık döviz ve altın bozdurdu. Böylece yerlilerin toplam yabancı para mevduatı 232,7 milyar dolara geriledi.

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