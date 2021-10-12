Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet Türk SİHA'sı almak için müzakerelere başladı - Haberler Ekonomi
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Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet Türk SİHA'sı almak için müzakerelere başladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'lar bir ülkenin daha radarına girdi. Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın BAYKAR ile müzakerelere başladığı ve 12 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı açıklandı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Siha'lar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdi de Ruanda'nın radarına girdi.

12 ADET SİHA İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Africa Intellegence haberine göre Doğu Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Haber de Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.

ŞUBAT AYINDA 15,9 MİLYON DOLARLIK SANAYİ TEÇHİZATI ALMIŞLARDI

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet Türk SİHA'sı almak için müzakerelere başladı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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