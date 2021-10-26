Dev kruvaziyer, Kuşadası'nda demirledi - Haberler
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Dev kruvaziyer, Kuşadası'nda demirledi

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük ve lüks kruvaziyerleri arasında gösterilen Marşal Adaları bandıralı 224 metrelik Seven Seas Splendor, Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştirdi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Dünyanın en büyük ve lüks kruvaziyerleri arasında gösterilen Marşal Adaları bandıralı 224 metrelik Seven Seas Splendor, Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştirdi.

İçinde tiyatro ve sinema salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, sauna gibi bir çok alanı bulunduran kruvaziyer, çoğunluğu ABD'li yolcusuyla Ege Port Kuşadası Limanı'na geldi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılan kruvaziyer yolcuları, turdan sonra da Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Seven Seas Splendor gemisinin kaptanı Diego Michelozzi'ye plaket verildi.

Yarın İstanbul seferini gerçekleştirecek olan kruvaziyer, yolcu değişimini gerçekleştirmesinin ardından 30 Ekim'de Kuşadası Limanı'na dönecek.

Dev kruvaziyer, Kuşadası'nda demirledi

Dev kruvaziyer, Kuşadası'nda demirledi

Dev kruvaziyer, Kuşadası'nda demirledi

Dev kruvaziyer, Kuşadası'nda demirledi
AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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