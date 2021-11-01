Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Denizbank kullanıcıları sosyal medya hesaplarından bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

YAPILANDIRMANIN SON GÜNÜ

Bugün borç yapılandırmasının son günü olması nedeniyle sisteme giremeyen vatandaşlar, ödeme yapamıyor. Birçok kişi yapılandırma fırsatından yararlanamamaktan çekiniyor.

AKBANK 43 SAAT HİZMET VEREMEMİŞTİ

Kısa zaman önce Akbank'ta da benzer bir sorun yaşamıştı. Akbank'ın mobil bankacılığı çökmüş, vatandaşlar işlem yapamamıştı. Yazılım güncellemesiyle başlayan süreç, 43 saatlik bir kesintinin ardından düzelmişti.

Denizbank'la ilgili atılan tweetlerden bazıları şöyle:

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