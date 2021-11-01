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Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Denizbank müşterileri mobil ve internet bankacılığında işlem yapamamaktan şikayetçi. Sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapan müşteriler, sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyor. Bankadan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Denizbank kullanıcıları sosyal medya hesaplarından bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

YAPILANDIRMANIN SON GÜNÜ

Bugün borç yapılandırmasının son günü olması nedeniyle sisteme giremeyen vatandaşlar, ödeme yapamıyor. Birçok kişi yapılandırma fırsatından yararlanamamaktan çekiniyor.

Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

AKBANK 43 SAAT HİZMET VEREMEMİŞTİ

Kısa zaman önce Akbank'ta da benzer bir sorun yaşamıştı. Akbank'ın mobil bankacılığı çökmüş, vatandaşlar işlem yapamamıştı. Yazılım güncellemesiyle başlayan süreç, 43 saatlik bir kesintinin ardından düzelmişti.

Denizbank'la ilgili atılan tweetlerden bazıları şöyle:

Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Denizbank'ta erişim sorunu! Müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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