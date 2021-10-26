BDDK Başkanı Akben: "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini...
AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
BDDK Başkanı Akben: "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır.
BDDK Başkanı Akben: "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır."
AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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