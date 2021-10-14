Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
Türkiye tarım ülkesi unvanını kaybetmek üzere. Son dönemde nohut, fasulye, pirinç, mercimek gibi ürünler yurt dışından ithal ediliyor. Bu ürünler dolar üzerinden ithal edildiği için kur yükseldikçe fiyatlar da artıyor. Hal böyle olunca olan yine vatandaşa oluyor.
Bir dönem tarım ülkesi olmasıyla bilinen Türkiye, bu özelliğini de kaybetmiş durumda. Market raflarında neredeyse yerli bakliyat kalmadı.
Son dönemde nohut Hindistan ve Arjantin'den, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek Kanada'dan, pirinç Tayland'dan, mısır konservesi Macaristan'dan, kuru fasulye ise Meksika'dan ithal ediliyor. Bu ürünler dolar bazlı ithal edildiği için, döviz kurunun yükselmesiyle fiyatlar da her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca durumdan etkilenen yine vatandaş oluyor .
Fiyatların yükselmesinden şikayet eden vatandaşlardan bazıları, "Niye ithal, bizim ülkemizden çıkmıyor mu?" diye sorarken, kimileri de "Bir kilo nohutun kilosu 20 lira olur mu?" diye soruyor.
Konu hakkında bir değerlendirme yapan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Kanada, Türkiye'den aldığı tohumla ihracatta yüzde 55'e ulaştı. Mercimeğin gen merkezi Türkiye. Türkiye büyük bir potansiyelin üzerinde oturuyor ama bunu değerlendiremiyor. Çünkü çiftçi para kazanamadığı için bu ürünleri ekmiyor" ifadelerini kullandı.