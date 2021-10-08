Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dönmez doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını belirtti. Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı." dedi.

Bakan Dönmez sözlerinin devamında şunları söyledi:

Türkali'de bugün itibariyla 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.

İleride iki, üç, hatta dördüncü santraller gelebilir.

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber: Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz - Haberler Ekonomi
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