Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TAM YANSITMIYORUZ"

Dönmez doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz." dedi.

"GEREKİRSE İLAVE GAZ ALINIR"

Bakan Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını belirtti. Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK ÜRETİM MİKTARIMIZ AZALDI"

Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı." dedi.

Bakan Dönmez sözlerinin devamında şunları söyledi:

KARADENİZ'DE SONDAJ FAALİYETLERİ

Türkali'de bugün itibariyla 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.

NÜKLEER SANTRAL HEDEFİ

İleride iki, üç, hatta dördüncü santraller gelebilir.