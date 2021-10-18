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Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 527 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 527 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 527 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 526,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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