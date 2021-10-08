Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 506 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 831 lira, cumhuriyet altını da 3.383 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.12 itibarıyla önceki kapanışın yüzde %1,00 artışla 506,04'dan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.383 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.755dolardan alıcı buluyor.

DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ, ALTINI DA ETKİLEDİ

Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,94 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen Kubilay Aka Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:21:11. #1.13#