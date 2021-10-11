Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 504 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 506,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 504 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.755 dolardan alıcı buluyor. Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarında azalışa sebep olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor

 Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.
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Haber: Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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