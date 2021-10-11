Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatı ve Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 506,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 504 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.755 dolardan alıcı buluyor. Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarında azalışa sebep olduğunu kaydetti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDA