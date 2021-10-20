Alaşehir YÖREX Fuarında büyük ilgi görüyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler (YÖREX) Fuarına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu da katıldı. Yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla düzenlenen fuarda Belediye Başkanı Ahmet Öküzüoğlu'na, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ve üyeleri eşlik etti.

Amaçlarının Alaşehir ve Alaşehir'in yöresel ürünlerini tanıtmak olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Antalya'da 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla fuara katıldık. Burada Alaşehir'in üzümünü tanıtıyoruz. Bize Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan da eşlik ediyor. Türkiye'de ilk defa Coğrafi isim hakkını alan asma yaprağımızı da burada tanıtım ve satışını yapıyoruz. Alaşehir'in yöresel ürünlerini marka yapmak için ama Ankara'da, ama İstanbul'da, ama Antalya'da çalışmalarımızı yapıyoruz. Salamura yaprak ve pekmezimizi Kadın Kooperatifi ile birlikte tanıtmaya devam edeceğiz. Ben bizlere desteklerinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan da şunları söyledi: "Bir şehrin şehir olabilmesi için markalaşması lazım. Marka olduğunuz zaman belli bir değere, belli bir ölçüye, belli bir güzelliği yakalayabiliyorsunuz. Marka olmak demek, şehrimizin değerlerine sahip olmak demektir. Şehrin nesi varsa sahiplenilmesi gerekiyor. Başkanımızın Sultani üzümü tanıtımı için verdiği çabadan dolayı kutluyorum. İnşallah Sultani üzümümüze de coğrafi işareti alacağız. Alaşehir üzümümüzün asma yaprağının coğrafi işaretini aldık. Bundan sonra ihracatında da kolaylıklar yaşayacağız. İnşallah Sultaniye üzümümüzün de coğrafi işaretini en kısa zamanda alacağız."

Alaşehir Kadın Kooperatifi ve Alaşehir Belediyesinin katkılarıyla Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye üzümün dev maketi üzerine taze üzüm donatılarak hazırlanan üzüm salkımı ise fuarı ziyaret edenlerin en fazla dikkatini çeken objelerden biri oldu. Alaşehir standında coğrafi işaret tescili alan yaprak, pekmez gibi ürünler de sergilenerek, hem ürünlerin hem de Alaşehir'in tanıtımı yapıldı. - MANİSA