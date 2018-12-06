Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin 29 maddesi komisyondan geçti

29 maddesi daha kabul edilen düzenlemeye göre, ihalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.