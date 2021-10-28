Akaryakıtta zam fırsatçılığı! Türlü bahanelerle istasyona gelen müşteri geri çevirdiler - Haberler Ekonomi
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Akaryakıtta zam fırsatçılığı! Türlü bahanelerle istasyona gelen müşteri geri çevirdiler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Getirilen zamlardan önce yakıt almaya istasyonlara giden vatandaşlar "Depomuz boş", "Sistem arızalandı" ya da "Tanker gelmedi" yalanlarıyla geri gönderildi

Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına alırken, gıdada olduğu gibi yakıtta da fırsatçılar harekete geçti. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe zamlar getirirken, son 2 günde toplamda 72 kuruşluk zam yapıldı.

Zamdan önce benzin, mazot ve LPG almaya gidenlerin, "Depomuz boş", "Sistem arızalandı" ya da "Tanker gelmedi" yalanlarıyla geri gönderildikleri öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı. Akaryakıtta gelen zammı anında pompaya yansıtan bazı istasyonların, indirimi de bilerek geç uygulamaya koyduğu belirtildi.

Gerçekleşen indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olarak belirlenirken İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

Akaryakıtta zam fırsatçılığı! Türlü bahanelerle istasyona gelen müşteri geri çevirdiler
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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