Akaryakıtta zam fırsatçılığı! Türlü bahanelerle istasyona gelen müşteri geri çevirdiler

Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına alırken, gıdada olduğu gibi yakıtta da fırsatçılar harekete geçti. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe zamlar getirirken, son 2 günde toplamda 72 kuruşluk zam yapıldı.

MÜŞTERİLERİ GERİ GÖNDERDİLER

Zamdan önce benzin, mazot ve LPG almaya gidenlerin, "Depomuz boş", "Sistem arızalandı" ya da "Tanker gelmedi" yalanlarıyla geri gönderildikleri öğrenildi.

İNDİRİM GEÇ YANSIDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı. Akaryakıtta gelen zammı anında pompaya yansıtan bazı istasyonların, indirimi de bilerek geç uygulamaya koyduğu belirtildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN FİYATI

Gerçekleşen indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olarak belirlenirken İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

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