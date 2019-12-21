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Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-2

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin TetikESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Cemali, Berkay Dabanlı, Erdal, Hakan Aslantaş, Sissoko (Dk.89 Kıvanç Karakaş), Kamal Issah (Dk.84 Ferhat Kiraz), Jesse Sekidika, Mehmet Özcan, Alperen (Dk.

21.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:42
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-2

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Cemali, Berkay Dabanlı, Erdal, , Sissoko (Dk.89 Kıvanç Karakaş), Kamal Issah (Dk.84 Ferhat Kiraz), Jesse Sekidika, , Alperen (Dk.69 İbrahim Halil), Emre GüralEKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic - Sezer, Doğa İşeri, Oğuzhan, Okan Alkan, Furkan Çil (Dk.46 Hodzic), Mrsic, Mahatma Otoo, Ally Malle (Dk.85 Andusic), Serdar Güncü, Rahmi Anıl (Dk.79 Cenk Güvenç)GOLLER: Dk.11 Erdal (Eskişehirspor) - Dk.4 Rahmi Anıl, Dk.73 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)SARI KART: Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Sissoko (Eskişehirspor) - Okan Alkan, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Balıkesirspor öne geçti. Gelişen konuk takım atağında ceza sahası içinde Rahmi Anıl, kaleciden dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.11'inci dakikada Eskişehirspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Erdal vurdu, top ağlarla buluştu: 1-1.73'üncü dakikada Balıkesir yeniden öne geçti. Okan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Kaynak: DHA
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