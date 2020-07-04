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Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Simon Falette'e 'dön' çağrısında bulundu.

Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
04.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:58

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdı.

Süper Lig'de 30. haftada Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de Simon Falette ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Gineli'nin kulübü Eintracht Frankfurt sözleşme süresinin dolması nedeniyle oyuncuyu geri çağırdı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe Alman kulübüyle iletişime geçti.

"FALETTE İLE İLGİLİ PROBLEM YOK"

Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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