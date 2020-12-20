Eibar - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Eibar - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

20.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:14
Eibar - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Eibar - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Real Eibar - Real Madrid maçıdır. Peki Eibar - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

EİBAR - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eibar - Real Madrid maçı 20 Aralık Pazar günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

EİBAR - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eibar - Real Madrid maçını Smart Spor HD kanalından izleyebilirsiniz.

EİBAR - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Eibar'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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