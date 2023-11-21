YÖK Başkanı: İlk 500'de yer alan üniversite sayısını 2028'de 10'a çıkarmayı hedefliyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dünya akademik başarı sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversite sayısını 2028 yılında 10'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtip, "2024 bütçe yılında ise Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında aktarılacak bütçe kaynağı, 400 milyon TL'ye çıkarılmıştır" dedi.

Ege Üniversitesi ev sahipliğindeki 'Araştırma Üniversiteleri Toplantısı', YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda, Prof. Dr. Özvar'ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversiteleri rektörleri, EÜ Senato üyeleri de hazır bulundu. 23 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Prof. Dr. Özvar, Ege Üniversitesi'nde üçüncü kez bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselmesinin yolu, her şeyden önce nitelikli araştırma yapmalarından ve yayın kalitelerini artırmalarından geçmektedir. Akademisyenlerimizin etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmaları, ülkemizin hem yayın sayılarını hem de yayın başına atıf oranlarını olumlu etkileyecektir. Bu da üniversitelerimizin yayın kalitesini getirecek ve bilimsel üretimlerini daha görünür ve etkili kılacaktır" dedi. 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 12'nci Kalkınma Planı'nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerinden birinin de dünya akademik başarı sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversite sayısını 2028 yılında 10'a çıkarmak olduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, "İnanıyorum ki araştırma üniversitelerimizin tamamı, fiziksel altyapıları ve sahip oldukları akademik insan kaynağı ile önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahiptirler" diye konuştu.

'DESTEKLER KONUSUNDA TÜBİTAK'LA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'

ADEP kapsamında ilk defa 2022 yılı haziran ayında 20 araştırma üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca 100 milyon TL bütçe aktarımı yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Özvar, "2023 yılında aktarılan bütçe, 250 milyon TL'ye yükseltilmişti. 2024 bütçe yılında ise ADEP kapsamında aktarılacak bütçe kaynağı 400 milyon TL'ye çıkarılmıştır. TÜBİTAK'la yaptığımız görüşmeler sonucunda, bu yıl ilk defa TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nda (STAR), ADEP kapsamındaki projelere özel çağrıya çıkılmış olup, biraz önceki sunumda da ifade edildiği üzere, 20 devlet araştırma üniversitemizden 19'u ADEP kapsamındaki bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılmak üzere, toplam 144 lisans bursiyer başvurusu yapmıştır. Araştırma üniversitelerimize yönelik yeni destekler konusunda TÜBİTAK'la görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi.

BURS MİKTARLARI ARTIRILDI

Burs miktarlarına da değinen Prof. Dr. Özvar, "Yürütme Kurulu'muz tarafından 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun kapsamında yükseköğretim öğrencilerine ödenen burs miktarları, esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, 2023 yılı itibarıyla proje özel hesabından aylıklar halinde ödenmek üzere, yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı üst sınırının, tezli yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 550 TL'den 6 bin TL'ye, doktora öğrencileri için de 3 bin 825 TL'den 9 bin TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki Yürütme Kurulu kararını hafta içerisinde tüm üniversitelerimize iletmiş olacağız" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile araştırma üniversitelerinin rektörlerini ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.