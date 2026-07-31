Samandağ’a inşa edilen 24 derslikli Anadolu lisesi inşaatında sona gelindi

Hatay'ın Samandağ ilçesine inşa edilen Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nin 24 derslikli okul binasında ve kapalı spor salonunda sona gelindi. Vali Mustafa Masatlı, eğitim yatırımını ziyaret ederek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin izleri siliniyor. Yeniden inşa edilen kentte bir yandan da eğitim yuvaları yeniden hayat buluyor. Samandağ ilçesine inşa edilen Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nin 24 derslikli okul binasında ve kapalı spor salonunda çalışmalarda sona gelindi.

Öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, projenin tamamlanmasıyla birlikte eğitim altyapısına önemli katkı sağlanacağını belirtti.

Derslikleri, sosyal alanları ve spor imkanlarıyla öğrencilere daha kapsamlı eğitim ortamı sunması hedeflenen proje sayesinde, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha etkin katılım sağlamalarının amaçlandığı ifade edildi.

Yapımında sona yaklaşılan okul binası ve kapalı spor salonunun tamamlanmasının ardından öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı