Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenciler için koordinasyon toplantısı düzenledi

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenciler için koordinasyon toplantısı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni eğitim döneminde öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak için birimler arası toplantı düzenledi. İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis'te yapılan toplantıda ihtiyaçlar, iş birliği ve ortak projeler değerlendirildi.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak amacıyla birimler arası koordinasyon toplantısı düzenledi.
İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis'te yapılan toplantıya Yurt Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri, Spor Faaliyetleri ve Eğitim Faaliyetleri birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar, birimler arası iş birliği ve yeni dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.
Öğrencilerin eğitim hayatlarını destekleyecek, sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin sahada daha etkin yürütülmesi de toplantının gündeminde yer aldı.