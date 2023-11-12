Mersin Büyükşehir Belediyesi Personeline Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim programı kapsamında personele yönelik 'Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi' eğitimi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ile yapılan eğitimde; 'Öfkenin Tanımı ve Türleri', 'Öfkenin Nedenleri', 'Öfkeyi İfade Etme Biçimleri', 'Öfkenin Kişide Yarattığı Etkiler', 'İlişkilerde Öfke Yönetimi', 'Öfke Kontrolü İçin Yaşam Becerileri' konu başlıkları yer aldı. Eğitimin sonunda personele MEB onaylı sertifika verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın hizmet içi eğitim programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle personele yönelik 'Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi' eğitimi verdi. Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı tarafından verilen eğitim 16 saat sürdü. Eğitim kapsamında; 'Öfkenin Tanımı ve Türleri', 'Öfkenin Nedenleri', 'Öfkeyi İfade Etme Biçimleri', 'Öfkenin Kişide Yarattığı Etkiler', 'İlişkilerde Öfke Yönetimi', 'Öfke Kontrolü İçin Yaşam Becerileri' konu başlıklarına yer verildi.

Verilen eğitimle; personelin çevresiyle sağlıklı iletişim kurması, öfke ve anlaşmazlık konusunda farkındalık kazanarak duygularını sağlıklı bir şekilde ifade ve kontrol edebilmeleri amaçlandı. Aynı zamanda; bireylerin aile yaşamında ikili ilişkilerinde, iş hayatında ve sosyal yaşamında öfkelerini kontrol altına alarak daha sağlıklı iletişim kurması için önemli noktalara değinildi. Eğitim sonunda personele MEB onaylı sertifika verildi.

KLİNİK PSİKOLOG YÜCEL ŞAVKLI: "TEK SEFERLİK DEĞİL, ZAMANA YAYILAN VE UYGULAMALAR İÇEREN BİR EĞİTİM"

Eğitimi veren Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, öfke kontrolünün ilişkiler üzerindeki önemine vurgu yaparak, eğitimin içeriğini anlattı. Bir süredir verdikleri eğitim programını tamamladıklarını söyleyen Şavklı, "Bu programın özel tarafı şu; tek seferlik bir seminer programı değil, daha çok zamana yayılmış olan ve uygulamalar içeren yapılandırılmış bir program. Programı tamamlayan personelimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve geçerliliği olan bir sertifika sahibi oluyorlar. Bu sayede personelin kişisel donanımını arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda da hem iş hem de özel hayatında bunun pozitif etkilerini uygulamalarla görmelerini amaçlıyoruz. Bildiğimiz gibi öfke sağlıklı bir insani duygu ama bizim amacımız yıkıcı hale dönüşmeden bunun önüne geçebilmek. Bu program sayesinde bu duyguyu tanımak, doğru ifade şekillerini öğrenmek, bunu hayatımızda uygulamayı ve yaşam kalitesini de arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.