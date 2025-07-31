MEB'den 19 Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmeni Ataması Duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında milli sporculardan 19 sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni atayacağını açıkladı. Başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporculardan yapılacak 19 sözleşmeli öğretmen ataması için duyuru yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2025 yılında milli sporculardan beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, milli sporculardan 19 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler, 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri tarafından incelenerek, uygun olan başvurular onaylanacak. Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.