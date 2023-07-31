KÜGİM Ücretsiz Eğitimlere Başvurular Başladı

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin (KÜGİM) teknolojik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda düzenlediği ücretsiz eğitimlere başvurular başladı. 16 ayrı branşta verilecek eğitimlere başvurular, çevrim içi olarak yapılıyor. KÜGİM'de düzenlenen eğitimlerle kursiyerlerin kariyer yaşamına katkı sağlanacak.

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin (KÜGİM) teknolojik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda düzenlediği ücretsiz eğitimlere başvurular başladı. 16 ayrı branşta verilecek eğitimlere başvurular, çevrim içi olarak yapılıyor.

Yenilikçi fikirleri girişimcilik örneğine dönüştüren KÜGİM, kendini geliştirmek isteyen Küçükçekmecelilere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği eğitimlerle kursiyerlerinin kariyer yaşamına katkı sağlayan KÜGİM'de yazılımdan tasarıma, imalattan e-ticarete kadar geniş yelpazedeki pek çok alanda eğitimlere başvurular devam ediyor.

Vatandaşların kişisel gelişimi ve mesleki yetkinliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler, yeni dönemde Plc-Pnömatik, Flutter ile Android ve Ios Mobil Programlama, Adobe Xd ile Arayüz Tasarımı, Adobe Illustrator ile Vektörel Çizim, Adobe Premier Pro ile Video Kurgu, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya, Sap2000 Programı ile Yapı Sistemi Modelleri Geliştirme, Youtube İçerik Oluşturma, Global e-ticaret, Google Adsense ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Büyük Veri ve İş Analitiği, Solidcam/Cad Cam Uzmanlığı, Lumion 3D Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi, Unity ile 2D Oyun Geliştirme, Revit Geliştirme ve Uyum Eğitimleri branşlarında yürütülecek.

Eğitimlere başvurular, http://www.kugim.com.tr/ adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KÜGİM'de uygulanan eğitimler sonrasında devamlılık zorunluluğunu sağlayan kursiyerlere katılımcı belgesi veriliyor.