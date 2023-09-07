Küçükçekmece Belediyesi Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okulların tadilat, boya, bakım ve tamir gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 155 okulda çalışmalarına devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okulların tadilat, boya, bakım ve tamir gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 155 okulda çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, eğitim- öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala ilçedeki anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki devlet okullarında boya, badana, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okulların dış boyama işlemlerini gerçekleştirirken, okul bahçelerinde yıkama ve okul içlerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okulların iç dış cephe boyamalarını yaparak, konferans salonlarının bakım onarımını sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise tüm okullarda çim biçme, dalları budama, bakım-onarım işlerini hummalı bir şekilde tamamlıyor. Spor salonlarındaki basketbol, voleybol potalarındaki kırıkları onaran ekipler, masa, bank gibi kent donatılarındaki revize çalışmalarını da yapıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon, bodrum kat ve zemin katlarda ise haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Okullardaki atık pil ve geri dönüşüm kutularının eksikleri ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor.

Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin daha temiz, konforlu ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç duyulan okullara boya badanadan, tadilata, temizlikten, ilaçlamaya gerekli desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız her yatırım bizim için ayrı bir önem taşıyor. Küçükçekmece Belediyesi olarak eğitime sağladığımız katkıdan hiçbir zaman tasarruf etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.