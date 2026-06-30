Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İstanbul Sanayi Odası üyelerini ağırladı

İstanbul'da düzenlenecek olan Niğde Günleri kapsamında Niğde'ye gelen İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu heyet ile birlikte; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'na geçerek yürütülen bilimsel araştırmaları, laboratuvar altyapısını ve sunulan analiz hizmetlerini yerinde inceledi. Niğde Teknopark'a geçen heyet, burada faaliyet gösteren firmalar, yürütülen Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile teknoparkın bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma ve nitelikli üretim açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Rektör Uslu, "İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanımız Ender Yılmaz ve değerli yönetim kurulu üyelerini üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Üniversitemizin bilimsel birikimini sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturarak ülkemizin üretim ve teknoloji ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ziyaretin yeni iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı