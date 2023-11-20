ESOGÜ Filistinli Öğrencilere Destek Panayırı Düzenledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla panayırı düzenledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 'Filistinli Öğrencilerimizin Yanındayız' temasıyla gerçekleşen panayırda üniversitenin farklı birimleri stantlar açarak hazırladıkları ürünleri satışa sundular. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, panayırı ziyaret eden Vali Yardımcısı Salih Altun ile Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis'e eşlik ederek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Panayırda ESOGÜ'de öğrenim gören Filistinli öğrencilerin eğitim masraflarında kullanılmak üzere 86 bin 5 lira gelir elde edildi. - ESKİŞEHİR