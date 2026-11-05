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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli gençlerle iletişim eğitimi aldı

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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli gençlerle iletişim eğitimi aldı
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından 'Gençlerle İletişim Eğitimi' düzenlendi. Eğitimle personelin gençlerle daha güçlü ve anlayışlı iletişim kurması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, gençlerle daha etkili iletişim kurabilmeleri amacıyla eğitim verildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından kurum personeline yönelik "Gençlerle İletişim Eğitimi" düzenlendiği belirtildi.

Eğitimle personelin gençlerle daha güçlü ve anlayışlı iletişim kurmasının yanı sıra sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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