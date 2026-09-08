Erzincan’da özel güvenlik görevlilerine spor güvenliği eğitimi

Erzincan'da spor müsabakalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelince, 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Eğitimde, özel güvenlik ile genel kolluk arasındaki ilişkiler, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, spor güvenliği mevzuatı ve toplumsal olaylara müdahale yöntemleri konuları ele alındı.

Eğitim programıyla, spor müsabakalarında görev yapan özel güvenlik personelinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı