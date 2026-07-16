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Emet'te üreticilere tarımsal krediler anlatıldı

Emet'te üreticilere tarımsal krediler anlatıldı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, üreticilerin tarımsal finansman imkanları hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, Ziraat Bankası tarafından kredi imkanları ve başvuru süreçleri anlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, üreticilerin tarımsal finansman imkanları hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet Ziraat Bankası iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede faaliyet gösteren yetiştiricilere tarımsal krediler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantıda Ziraat Bankası personeli tarafından tarımsal kredi imkanları, kredi başvuru süreçleri ve üreticilerin yararlanabileceği finansman destekleri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılar ayrıca merak ettikleri konularla ilgili sorularına da yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin üreticilerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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