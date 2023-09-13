Edremit Belediyesi BESYO Kurslarından 58 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 58 öğrenci üniversiteye yerleşti. Belediye Başkanı İsmail Say, eğitimde fırsat eşitliği ve sürdürülebilirlik hedefiyle gençleri üniversiteye hazırladıklarını belirtti.

Edremit Belediyesinin ücretsiz sunduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarında eğitim gören 58 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için açılan hazırlık kursları sayesinde 4 yılda 250 öğrenci üniversite hayallerine kavuştu.

Edremitli öğrencilerin BESYO kursları aracılığıyla üniversitelere yerleşmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İsmail Say, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitimin sürdürülebilir olması hedefiyle bu yıl da gençleri üniversiteye hazırladıklarını ifade etti.

Eğitime sürekli destek verdiklerini belirten Say, şunları kaydetti:

"Eğitim öncelikli hedeflerimizin başında geliyordu. Eğitim alanında bir çok ilke imza attık. Kaynak kitaplar ve tabletlerin dağıtılmasını sağladık. Ulaşım ücretlerine her yıl katkıda bulunduk. Sürekli eğitim merkezi ve etüt merkezleri ile bunları donattık. Gençlerimizin üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda aralıksız çalışmaya devam ettik. Özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize kurslar açarak onların üniversiteye girmelerini sağladık. 3 yıl boyunca 192 öğrencimiz BESYO kursları ile bu hayaline kavuştu. Bu yıl da yine 58 öğrencimiz üniversiteye girdi. Toplamda 250 öğrencimiz bu hayalini taçlandırmış oldu. Bu yıl ki kurslarımızın sonunda da bugün gençlerimizin hayallerine ulaştığını görmek bu çabalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Üniversitelere yerleşen kardeşlerimize başarılar diliyorum."