Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uslu, öğrencilerin meslek öğrenerek ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Uslu, ziyarette 530 öğrencinin bulunduğu okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Okuldaki döner sermaye kapsamındaki atölyelerde incelemelerde bulunan Uslu, öğrencilerin burada hem meslek öğrendiğini hem de ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

Uslu'ya ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Gürcan ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner eşlik etti.