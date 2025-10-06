Bakan Kacır'dan Madalya Kazanan Öğrencilere Tebrik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 32'nci Balkan Bilgisayar Olimpiyatı, 37'nci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı, 18'inci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı ile 9'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alan Türk öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında desteklenen gençlerden güzel haberler olduğunu belirterek, "İtalya'da düzenlenen, 16 ülkeden 69 öğrencinin yarıştığı 32'nci Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz; Bolivya'da düzenlenen, 87 ülkeden 332 öğrencinin yarıştığı 37'nci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Gümüş, 2 Bronz; Hindistan'da düzenlenen, 63 ülkeden 288 öğrencinin yarıştığı 18'inci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda 1 Gümüş, 3 Bronz; Bulgaristan'da düzenlenen, 24 ülkeden 96 öğrencinin yarıştığı 9'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 bronz madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kacır, başarıda büyük emeği bulunan ailelere, öğretmenlere ve eğitimlerde görev alan akademisyenlere teşekkürlerini iletti.