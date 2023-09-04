Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yeni göreve başlayan öğretmenlere gül takdim edip, başarılar diledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kurum ziyaretleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Koç'u İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve yardımcıları kapıda karşıladı. Vali Koç, yeni göreve başlayan öğretmenlere gül takdim ederek, başarılar diledi. Vali Koç, daha sonra "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneyi ve TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilendiği stantları gezdi. Burada Kökrek'ten kütüphane ve hijyen malzemeleri hakkında bilgi alan Vali Koç, makama geçerek bir süre Kökrek ile görüştü.

Vali Koç, son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü birim amirleriyle toplantı yaptı. Toplantıda Kökrek'ten il merkezi ve ilçelerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi alan Vali Koç, toplantının sonunda 2023-2024 eğitim öğretim yılının bütün öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. - AĞRI