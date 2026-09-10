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Ağrı’da okul öncesi alışveriş telaşı başladı

Ağrı’da okul öncesi alışveriş telaşı başladı
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi hareketlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi hareketlendi. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler kırtasiye ve giyim mağazalarının yolunu tutarken, esnaf da alışveriş yoğunluğunun arttığını belirtti.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Patnos ilçe merkezindeki kırtasiyelerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Çanta, defter, kalem, silgi ve diğer okul malzemelerini almak isteyen veliler, çocuklarının eksiklerini tamamlamak için alışveriş yapıyor.

Veliler, okul ihtiyaçlarının her yıl önemli bir bütçe oluşturduğunu ifade ederken, özellikle kırtasiye ve okul kıyafetlerindeki fiyatların bütçelerini zorladığını söyledi.

Kırtasiye esnafı okul alışverişlerinin başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığını belirterek, velilerin daha çok fiyatı uygun ürünlere yöneldiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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