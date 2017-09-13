Eğitim Sigortaları'nın Payı Zamanla Artacak

Hayat branşında, kapsamlı vefat teminatıyla birlikte sunulan eğitim sigortalarının sektördeki payı henüz yetersiz. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, bu sigorta ürününün anne babalara tanıtımının çok önemli olduğunu vurguladı.