Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden genç çiftçilere girişimcilik eğitimi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB), gençleri tarım sektörüne kazandırmak için "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı"nı tanıttı.

Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan EİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, gençlerin ülke tarımını daha ileri seviyelere taşıyacağına inandığını söyledi.

Uçak, "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı"na Türkiye'nin birçok yerinden 120'nin üzerinde başvuru aldıklarını, ilk eğitim programı için 47 genci belirlediklerini, 6 hafta sürecek eğitimde sürdürülebilir tarım bilincini aşılayacak ve farkındalık yaratacak bir program hazırladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin meyve sebze üretiminde çok büyük bir potansiyeli olduğunu dile getiren Uçak, "Ülkemizde çayır ve mera arazisi dahil 38 bin hektar tarım alanı ve yıllık 55 milyon ton meyve sebze üretimi ile çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli daha verimli kullanmak, ihracatımızı artırmak ve yeni pazarlar bulmak için yeni neslin enerjisine tarım sektörümüzün çok ihtiyacı vardır." dedi.

Eğitim projesinin başlangıç olduğunu ve süreceğini aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Tarım sektörümüzün, özellikle yaş meyve sebze sektörümüzün istediğimiz seviyelere gelmesi için önümüzde yapılacak çok iş var, biz bu seviyeye gençlerimizle geleceğimizi biliyor ve onlara güveniyoruz. Bu proje bizim için başlangıç ve bu programı yılın belirli dönemlerinde tekrarlayarak, ulaşabildiğimiz kadar gence ulaşmak istiyoruz. Umuyorum bu program ile Türkiye genelinde de bir farkındalık yaratabiliriz ve ülke geneline yayılmasını sağlayabiliriz."