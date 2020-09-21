Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bugüne kadar yüzlerce aracın tekrar hayat bulmasına vesile olan kaporta ustası Ali Ersöz, son olarak 1972 model Mercedes'i fabrikadan çıktığı ilk günkü haline getirdi. 150 bin liraya aracı ilk günkü ihtişamına kavuşturduğunu belirten Ersöz, "Almaya kalktığınızda böyle bir araç 650 bin liraya zor bulunur" dedi.

Bursa'da kaporta ustalığı yapan Ali Ersöz, yaptığı restorasyonlarla araçları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Yüzlerce kamyonu, arazi aracını, otomobili ve çeşitli araçları tekrar yollara kavuşturan Ersöz, son olarak 1972 model Mercedes'i yeniledi. Yaptığı çalışmalarla fabrikadan çıktığı ilk günkü haline gelen araçlar, trafikteki dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

150 BİN LİRA HARCADI

Son yaptığı çalışma için 150 bin lira harcadığını belirten Ersöz, "Bugüne kadar her marka ve modelden araçları tamir ettik, kaportasını, boyasını, elektrik aksamını onardık. Şu an restorasyonunu yaptığımız 107 kasa 350SL 1972 model Mercedes'i ilk fabrikadan çıktığı konuma getirdik. Ufak tefek eksikleri kaldı. Koleksiyon değeri olan bir araçtır. SL olduğu için çok az üretilmiştir. Koleksiyoncuların tercih ettiği, her zaman her yerde görünmeyen araçlardan biridir" dedi.

DEĞERİ 650 BİN LİRA

Araç sahibi de titizlikle üzerinde durduğu bir otomobil olduğunu belirten Ersöz, "Bütün parçalarını yurt dışından getirdik. Arabanın maliyeti yurt dışından gelen parçalarıyla birlikte 150 bin liraya ilk günkü ihtişamına kavuştu. Ancak almaya kalktığınızda böyle bir araç 650 bin liraya zor bulunur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı