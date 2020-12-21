Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil
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Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil

21.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:36

Liverpool'un en golcü oyuncusu Mohamed Salah, yeni maceralar aramaya yakın. Mısırlı eski futbolcu Mohamed Aboutrika, çok yakın olduğu Salah'la ilgili konuştu. Salah'ın mutsuz olduğunu söyleyen eski oyuncu, ayrılığın gerçekleşebileceğini belirtti.

Mısır futbolunun efsane oyuncularından Mohamed Aboutrika, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah hakkında konuştu.

beIN Sports'a konuşan Aboutrika, Mohamed Salah'ın Liverpool'daki durumunu değerlendirdi. Yıldız futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Aboutrika, ''Liverpool'daki durumu hakkında Salah ile konuştum. Üzgün ama bu durum sahadaki performansını etkilemeyecek'' dedi.

"EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI LIVERPOOL SATMAK İSTİYOR"

Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğunu belirten Aboutrika, ''Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğunu biliyorum. Bana neden mutlu olmadığını anlattı ancak bu konuda konuşamam, hepsi sır. Salah'ı hayal kırıklığına uğratan nedenlerden biri de Midtjylland maçında kaptanlık verilmemesiydi. Bence Liverpool ekonomik nedenlerle onu satmayı düşünüyor'' dedi.

Anfield'daki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 21 maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı. Salah, 2017 yazında Roma'dan 42 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil
Haber Yorumları (1)
CELAL T: sevmediğim futbolcu
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