Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor
18.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:07
Dünya boks tarihinin efsane ismi Mike Tyson, 15 yıl sonra ringlere dönmeye hazırlanıyor. 54 yaşındaki boksör, 29 Kasım Pazar günü 51 yaşındaki Roy Jones ile 8 rauntluk bir gösteri maçı yapacak.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek. Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.
TARİHİN EN GENÇ AĞIR SİKLET ŞAMPİYONU
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.