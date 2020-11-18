Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Dünya boks tarihinin efsane ismi Mike Tyson, 15 yıl sonra ringlere dönmeye hazırlanıyor. 54 yaşındaki boksör, 29 Kasım Pazar günü 51 yaşındaki Roy Jones ile 8 rauntluk bir gösteri maçı yapacak.