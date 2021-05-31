Efeler Ligi ekibi Solhan Spor'da 2 imza
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Efeler Ligi ekibi Solhan Spor'da 2 imza

Efeler Ligi ekibi Solhan Spor'da 2 imza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor, orta oyuncu Berkant Hızarcı ve smaçör Alper Omurca ile anlaştı.

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor, orta oyuncu Berkant Hızarcı ve smaçör Alper Omurca ile anlaştı.

2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirten Bingöl Solhan Spor Başkanı Ziya Sözen, "Daha önce ikisi yabancı 7 sporcumuz ile anlaştığımızı açıklamıştık. Bugün de iki sporcumuz ile daha anlaşarak imzaları atıp yeni sezon için 9 transferimizi tamamladık. Ziraat Bankası altyapısında yetişip 6 sezon kulübünde mücadele eden ve altyapıda gençler ve yıldızlar kategorilerinde şampiyonlukları ve çeşitli başarıları bulunan genç smaçör Alper Omurca ile anlaştık. Bir de Fenerbahçe altyapısında yetişip 2017 EYOF Gençlik Olimpiyatları ile 2017 U19 Balkan Şampiyonası'nda milli formayı terletip Bornova Anadolu Lisesi, İnegöl Belediyesi, Tokat Belediye Plevnespor ve Sorgun Belediyesi'nde oynayan orta oyuncu Berkant Hızarcı ile anlaştık. Kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor, anlaşmaya vardığımız sporcularımızı basın aracılığı ile kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Efeler Ligi ekibi Solhan Spor'da 2 imza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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