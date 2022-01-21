Edirnespor, Ahmet Çalık anısına ilkokul öğrencilerine çikolata ikram etti

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık anısına ilkokul öğrencilerine çikolata dağıttı.

Üner ve beraberindeki kulüp temsilcileri, kentteki 50. Yıl, Mithatpaşa ve Mustafa Necati İlkokullarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ardından öğrencilere vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık anısına çikolata ikram edildi.

Başkan Savaş Üner, AA muhabirine, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anmak için okullarda olduklarını söyledi.

Öğrencilere çikolata ikram etmelerinin özel bir anlamı olduğunu belirten Üner, "Ahmet Çalık kardeşimiz her cuma günü ya bir okulda bir sınıfa ya da yolda karşılaştığı öğrencilere çikolata ikram ediyormuş. Her zaman yanında çikolata bulundururmuş. Biz de kardeşimizi anmak için böyle bir organizasyon yaptık. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Yakınlarının, sevenlerinin, Konyaspor camiasının ve Türk futbolunun başı sağ olsun." diye konuştu.