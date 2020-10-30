Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

30.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:02
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,402 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,402 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 2,181 2,402
AyçiçekKg 4,056 4,417
KuzuKg 23,000 23,000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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