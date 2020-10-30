Edirne Ticaret Borsası
30.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:02
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,402 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,402 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,181
|2,402
|Ayçiçek
|Kg
|4,056
|4,417
|Kuzu
|Kg
|23,000
|23,000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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